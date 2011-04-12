Джорджо Кьеллини: «Кто-то удивлен? В прошлом году «Бавария» прошла через это, теперь мы»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини дал короткий комментарий по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против (3:1, 3:4 по сумме двух матчей).

«Кто-то удивлен? В прошлом году «Бавария» прошла через это, теперь мы», – заявил Кьеллини.

Мадридский клуб обыграл по сумме двух матчей (4:3) благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду в добавленное время.

В прошлом сезоне «Реал» выбил на стадии 1/4 финала «Баварию», после чего представители мюнхенского клуба высказывали претензии к судейству бригады Виктора Кашшаи.

Главным арбитром матча «Реал» – «Ювентус» был Майкл Оливер.

Пенальти, который убил «Ювентус». Все по делу?