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    Джорджо Кьеллини: «Кто-то удивлен? В прошлом году «Бавария» прошла через это, теперь мы»

    Теги Ювентус Джорджо Кьеллини Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Виктор Кашшаи Майкл Оливер

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини дал короткий комментарий по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1, 3:4 по сумме двух матчей).

    «Кто-то удивлен? В прошлом году «Бавария» прошла через это, теперь мы», – заявил Кьеллини.

    Мадридский клуб обыграл «Ювентус» по сумме двух матчей (4:3) благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду в добавленное время.

    В прошлом сезоне «Реал» выбил на стадии 1/4 финала «Баварию», после чего представители мюнхенского клуба высказывали претензии к судейству бригады Виктора Кашшаи.

    Главным арбитром матча «Реал» – «Ювентус» был Майкл Оливер.

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