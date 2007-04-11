Андерс Бессеберг: «Надеюсь, ситуация с расследованием в IBU будет урегулирована быстро. Это важно»

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подтвердил информацию о том, что полиция Австрии ведет расследование в его отношении.

«Сегодня меня допрашивала австрийская полиция, о чем было сказано в пресс-релизе IBU.

– WADA считает, что это связано с допингом.

– Утверждается, что российские биатлонисты с подозрительными показателями крови получали возможность соревноваться, что является нарушением австрийских антидопинговых законов и кодексов . Я полностью опровергаю это. Когда есть подозрительные значения крови, эти тесты автоматически отправляются в лабораторию в Осло для оценки. Они сопровождаются.

Для меня это удивительно. Я лично считаю, что мы выполнили ту работу, которую должны были делать.

– Вы беспокоитесь об исходе дела?

– Не хочу говорить, что я волнуюсь. Надеюсь, что эта ситуация будет урегулирована быстро. Это важно», – сказал Бессеберг.