«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» (0:0) и вышла в полуфинал ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77).
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Севилья –
Сория, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега, Нзонзи, Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Васкес (Нолито, 81), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).
- Удаление:
- Корреа (90).
Первый матч 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.