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    «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» (0:0) и вышла в полуфинал ЛЧ

    Теги Бавария Севилья Лига чемпионов

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» (0:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Бавария Германия – Севилья Испания 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    БаварияУльрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77).
    СевильяСория, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега, Нзонзи, Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Васкес (Нолито, 81), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).
    Предупреждения:
    Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90).
    Удаление:
    Корреа (90).

    Первый матч 2:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.

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