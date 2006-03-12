«Зенит» сполз на 5-е место, Шипулин попал на подиум, «Наполи» отстал от «Ювентуса» и другие новости утра

1. В 22-м туре РФПЛ «Зенит» не выиграл у «Ростова», а ЦСКА и «Спартак» добились побед. Петербуржцы уже на 5-м месте.

2. В итальянской серии А «Ювентус» победил «Удинезе», а «Наполи» сыграл вничью с «Интером». Похоже, скудетто опять достанется туринцам.

3. В английской премьер-лиге «Арсенал» победил «Уотфорд», а «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут». Чех провел 200-й сухой матч, Кейн получил травму.

4. Александр Кержаков, по неофициальной информации, возглавит сборную России U-17.

5. ЦСКА с приключениями улетал из Грозного. По официальной версии, из-за учений. Рамзан Кадыров заверил, что терроризм уже ликвидирован.

6. «Барселона» объявила о договоренности с «Гремио» о трансфере Артура за 39 млн евро.

7. На Кубке мира по биатлону состоялись очередные масс-старты. Мужской выиграл Эберхард, Шипулин занял третье место, в женском первенствовала Хинц.

8. Марит Бьорген выиграла марафон свободным стилем в Холменколлене. Россиянки не попали в топ-20.

9. Анисимов забросил 20-ю шайбу в сезоне, Радулов – 25-ю, Малкин приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров. Все результаты НХЛ.

10. В НБА «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

11. Российская команда Virtus.pro выиграла второй подряд мейджор по Dota 2 и 500 тысяч долларов.

Цитаты:

Ринат Билялетдинов: «Высосанный штрафной на последних минутах – это немаловажный фактор»

Роберто Манчини: «В «Зените» забивает только Кокорин. Мне не дали футболистов, которые могли бы забивать»

Каррера о словах Манчини: «Я никогда не буду ныть. Мои игроки – сильнейшие для меня»

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