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    Рейс ЦСКА из Грозного задержали из-за учений, а не угрозы теракта

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия происшествия Ахмат

    Дирекция аэропорта города Грозный прокомментировала информацию, согласно которой рейс с футболистами ЦСКА был задержан из-за угрозы теракта.

    «В аэропорту проходили учения. А футболисты ЦСКА прибыли в тот период, когда эти учения начались. Поэтому произошла задержка вылета. Но сейчас ситуация стабилизировалась.

    Футболисты и персонал ЦСКА проходят паспортный контроль и скоро вылетят из нашего аэропорта. Никакой угрозы теракта, как сообщалось, нет», – сообщили в дирекции аэропорта города Грозный.

    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

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