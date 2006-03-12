Рейс ЦСКА из Грозного задержали из-за учений, а не угрозы теракта

Дирекция аэропорта города Грозный прокомментировала информацию, согласно которой рейс с футболистами был задержан из-за угрозы теракта.

«В аэропорту проходили учения. А футболисты ЦСКА прибыли в тот период, когда эти учения начались. Поэтому произошла задержка вылета. Но сейчас ситуация стабилизировалась.

Футболисты и персонал ЦСКА проходят паспортный контроль и скоро вылетят из нашего аэропорта. Никакой угрозы теракта, как сообщалось, нет», – сообщили в дирекции аэропорта города Грозный.

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта