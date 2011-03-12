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    Кадыров о задержке рейса ЦСКА: «Подобное происходит каждый день по всему миру. В Чечне мы полностью ликвидировали терроризм»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия происшествия Ахмат Рамзан Кадыров

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что рейс с футболистами ЦСКА был задержан из-за угрозы теракта.

    «Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный-Москва.

    Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в «угрозу теракта». Ребята, пора уходить от шаблонов.

    Подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т.д. происходят каждый день по всему миру.

    В Европе каждый день задерживают рейсы, но вы же не говорите, что это террористическая угроза. Хотя там теракты происходят чаще, чем на Северном Кавказе.

    В Чечне же мы полностью ликвидировали терроризм. У нас все спокойно. Все работает в штатном режиме. Спортсмены целые и невредимые отправляются в Москву», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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