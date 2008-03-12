НБА. «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.
Лидер Восточной конференции «Торонто» обыграл «Нью-Йорк». «Миннесота» победила занимающий второе место на Западе «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Хардуэй (25), Корнет (18), Мудиай (13), Ниликина (11), Бизли (10 + 11 подборов) – старт; Берк (10), О’Куинн (8 + 7 подборов), Ли (5), Уильямс (3), Хикс (3), Дотсон (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Принс (38 + 7 передач), Коллинз (15 + 7 подборов), Дедмон (10 + 9 подборов), Тэйлор (7 + 8 передач), Бэйзмор (6) – старт; Мускала (19), Мэджетт (7 + 8 передач), Дорси (7), Уайт (7), Моррис (4), Пламли (2 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.30, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (31 + 16 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (11 + 13 подборов), Тиг (10 + 10 передач), Бьелица (10 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (12), Джонс (8), Роуз (2), Дженг (2).
- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Дэвис (25 + 11 подборов + 10 блок-шотов), Холидэй (18 + 10 передач), Окафор (11), Мур (10), Рондо (4 + 8 передач) – старт; Кларк (14), Миллер (11), Миротич (4), Диалло (2), Лиггинс (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 00.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Харрис (21), Мюррэй (20), Йокич (20 + 11 подборов + 10 передач), Чендлер (16), Миллсэп (6 + 9 подборов) – старт; Лайлс (14 + 8 подборов), Харрис (11), Бартон (9), Пламли (7), Бизли (3), Артур (3), Джефферсон (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 02.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Пауэлл (20), Барнс (14), Новицки (13), Смит (4), Феррелл (2) – старт; Ноэл (10 + 9 подборов), Коллинсворт (5 + 10 подборов), Уорни (5), Бареа (4 + 13 передач), Макдермотт (4), Мотли (1), Клебер (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 02.30, «TD Garden»
- Бостон
- Смарт (20 + 7 подборов + 8 передач), Тейтум (19), М-с Моррис (10), Ирвинг (7), Бэйнс (6) – старт; Розир (16), Монро (8), Тайс (5), Ларкин (2), Надер (2), Оджелей (2), Аллен (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Расселл (26), Динуидди (13 + 6 передач), Кэрролл (6), Аллен (6), Крэбб (3) – старт; Холлис-Джефферсон (12), Леверт (10), Харрис (5), Каннингем (5), Стаускас (4), Окафор (4), Эйси (3), Мозгов (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 04.00, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (36 + 14 подборов + 7 передач), Лопес (22 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Кузма (14 + 10 подборов), Болл (5 + 7 передач) – старт; Томас (20 + 9 передач + 5 потерь), Уиэр (6), Карусо (4), Уильямс (0), Зубац (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.