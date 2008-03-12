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Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.

    Лидер Восточной конференции «Торонто» обыграл «Нью-Йорк». «Миннесота» победила занимающий второе место на Западе «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Торонто 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)
    Дата проведения
    11 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Хардуэй (25), Корнет (18), Мудиай (13), Ниликина (11), Бизли (10 + 11 подборов) – старт; Берк (10), О’Куинн (8 + 7 подборов), Ли (5), Уильямс (3), Хикс (3), Дотсон (0).
    Торонто
    Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (16 + 7 передач), Ибака (14 + 7 подборов), Дерозан (9), Пауэлл (7) – старт; Майлз (13), Райт (12), Ванвлит (11), Пелтль (10 + 8 подборов), Сиакам (9 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (8), Хэйс (6), Ногейра (0).

    Атланта – Чикаго 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)
    Дата проведения
    11 марта, 22.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Принс (38 + 7 передач), Коллинз (15 + 7 подборов), Дедмон (10 + 9 подборов), Тэйлор (7 + 8 передач), Бэйзмор (6) – старт; Мускала (19), Мэджетт (7 + 8 передач), Дорси (7), Уайт (7), Моррис (4), Пламли (2 + 7 подборов).
    Чикаго
    Лавин (21), Маркканен (19 + 8 подборов), Данн (13), Нваба (10), Лопес (4) – старт; Портис (21 + 10 подборов), Блэйкни (14), Валентайн (12 + 7 передач), Вонле (8 + 8 подборов), Пэйн (7), Фелисио (0).

    Миннесота – Голден Стэйт 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)
    Дата проведения
    11 марта, 22.30, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Таунс (31 + 16 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (11 + 13 подборов), Тиг (10 + 10 передач), Бьелица (10 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (12), Джонс (8), Роуз (2), Дженг (2).
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (39 + 12 подборов), Томпсон (21), Грин (10 + 8 подборов + 7 передач), Кук (4), Макги (2) – старт; Пачулия (16 + 11 подборов), Ливингстон (8), Каспи (3), Янг (0), Луни (0).

    Новый Орлеан – Юта 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)
    Дата проведения
    11 марта, 23.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Дэвис (25 + 11 подборов + 10 блок-шотов), Холидэй (18 + 10 передач), Окафор (11), Мур (10), Рондо (4 + 8 передач) – старт; Кларк (14), Миллер (11), Миротич (4), Диалло (2), Лиггинс (0).
    Юта
    Рубио (30 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Митчелл (27), Инглс (20), Гобер (19 + 16 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Нето (6), Краудер (5), О'Нил (3), Маккри (0), Жеребко (0), Удох (0).

    Денвер – Сакраменто 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)
    Дата проведения
    12 марта, 00.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Харрис (21), Мюррэй (20), Йокич (20 + 11 подборов + 10 передач), Чендлер (16), Миллсэп (6 + 9 подборов) – старт; Лайлс (14 + 8 подборов), Харрис (11), Бартон (9), Пламли (7), Бизли (3), Артур (3), Джефферсон (0).
    Сакраменто
    Куфос (14 + 10 подборов), Фокс (12 + 9 передач), Рэндолф (12), Джексон (8), Богданович (6) – старт; Хилд (18), Коули-Стайн (12 + 8 подборов), Мэйсон (10), Темпл (7), Кабокло (5), Картер (0).

    Даллас – Хьюстон 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)
    Дата проведения
    12 марта, 02.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Пауэлл (20), Барнс (14), Новицки (13), Смит (4), Феррелл (2) – старт; Ноэл (10 + 9 подборов), Коллинсворт (5 + 10 подборов), Уорни (5), Бареа (4 + 13 передач), Макдермотт (4), Мотли (1), Клебер (0).
    Хьюстон
    Гордон (26), Пол (24 + 12 передач), Такер (10), Капела (4 + 8 подборов), Ариза (3) – старт; Грин (13), Джонсон (12), Мба а Муте (7), Блэк (6 + 9 подборов).

    Бостон – Индиана 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)
    Дата проведения
    12 марта, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Смарт (20 + 7 подборов + 8 передач), Тейтум (19), М-с Моррис (10), Ирвинг (7), Бэйнс (6) – старт; Розир (16), Монро (8), Тайс (5), Ларкин (2), Надер (2), Оджелей (2), Аллен (0).
    Индиана
    Оладипо (27), Тернер (19 + 10 подборов), Богданович (14), Джозеф (8), Янг (4 + 5 потерь) – старт; Сабонис (10), Робинсон (7), Стивенсон (4), Букер (4), Коллисон (2 + 10 передач).

    Бруклин – Филадельфия 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)
    Дата проведения
    12 марта, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Расселл (26), Динуидди (13 + 6 передач), Кэрролл (6), Аллен (6), Крэбб (3) – старт; Холлис-Джефферсон (12), Леверт (10), Харрис (5), Каннингем (5), Стаускас (4), Окафор (4), Эйси (3), Мозгов (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (21 + 8 подборов), Ковингтон (19), Шарич (18), Редик (12), Симмонс (11 + 6 передач) – старт; Белинелли (13), Ильясова (11 + 13 подборов), Макконнелл (10 + 6 передач), Андерсон (3), Холмс (2), Луваву-Кабарро (0).

    Лейкерс – Кливленд 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)
    Дата проведения
    12 марта, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Рэндл (36 + 14 подборов + 7 передач), Лопес (22 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Кузма (14 + 10 подборов), Болл (5 + 7 передач) – старт; Томас (20 + 9 передач + 5 потерь), Уиэр (6), Карусо (4), Уильямс (0), Зубац (0).
    Кливленд
    Джеймс (24 + 10 подборов + 7 передач), Нэнс (16 + 8 подборов), Джордж Хилл (9), Грин (7), Джей Ар Смит (3) – старт; Жижич (15 + 7 подборов), Кальдерон (14), Корвер (12), Холланд (9), Кларксон (4), Перрантес (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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