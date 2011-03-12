«Наполи» сыграл вничью с «Интером» (0:0) и отстал от «Ювентуса» на 4 очка по потерянным

В 28-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Наполи» (0:0).

Партенопейская команда отстала от «Ювентуса» на 4 очка по потерянным.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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