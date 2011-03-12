«Наполи» сыграл вничью с «Интером» (0:0) и отстал от «Ювентуса» на 4 очка по потерянным

В 28-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Наполи» (0:0).
Партенопейская команда отстала от «Ювентуса» на 4 очка по потерянным.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева (Валеро, 79), Рафинья (Эдер, 64), Перишич (Карамо, 87), Икарди.
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан (Рог, 89), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Милик, 86), Инсинье.
- Предупреждения:
- Аллан (17), Гальярдини (38), Инсинье (61), Альбиоль (85).