Кубок мира. Масс-старт. Эберхард выиграл, Фуркад – 2-й, Шипулин – 3-й

11 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла мужская гонка с массового старта. Победил австриец Юлиан Эберхард, Антон Шипулин – 3-й.
- Дата проведения
- 11 марта, 15.30
Контиолахти, Финляндия. Масс-старт
|1
|Юлиан Эберхард
|38.04,8 (0+0+1+1)
|2
|Мартен Фуркад
|00.06,9 (2+0+0+0)
|3
|Антон Шипулин
|00.19,3 (0+1+0+0)
|4
|Бенедикт Долль
|00.21,9 (0+0+1+1)
|5
|Эрик Лессер
|00.23,9 (0+1+0+0)
|6
|Арнд Пайффер
|00.27,1 (0+0+0+2)
|7
|Доминик Виндиш
|00.38,7 (1+0+1+0)
|8
|Михал Крчмарж
|00.40,0 (2+0+0+0)
|9
|Ондржей Моравец
|00.43,6 (0+0+1+0)
|10
|Кентен Фильон-Майе
|00.47,6 (0+1+1+0)
|11
|Антонин Гигонна
|00.58,5 (0+1+0+1)
|12
|Яков Фак
|01.01,8 (0+0+1+1)
|13
|Лукас Хофер
|01.05,6 (1+1+0+0)
|14
|Лоуэлл Бэйли
|01.06,3 (0+0+1+1)
|15
|Фредрик Линдстрем
|01.09,5 (0+0+1+0)
|16
|Симон Шемп
|01.11,1 (0+1+2+1)
|17
|Красимир Анев
|01.16,7 (0+0+0+0)
|18
|Хенрик Л’Абе Лунн
|01.20,4 (2+1+0+1)
|19
|Йоханнес Бо
|01.33,0 (0+1+2+2)
|20
|Тарьей Бо
|01.34,5 (1+0+0+1)
|21
|Симон Дестье
|02.04,4 (0+2+2+0)
|22
|Андрей Расторгуев
|02.19,3 (2+0+1+2)
|23
|Антон Бабиков
|02.19,4 (0+2+1+1)
|24
|Тимофей Лапшин
|02.27,6 (2+0+3+0)
|25
|Ларс Хельге Биркеланд
|02.38,1 (2+0+0+1)
|26
|Беньямин Вегер
|03.19,6 (2+1+0+0)
|27
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|03.44,0 (2+1+1+1)
|28
|Уле Эйнар Бьорндален
|03.44,5 (0+1+3+2)
|29
|Йоханнес Кюн
|03.55,3 (2+0+4+4)
|30
|Лейф Нордгрин
|03.59,0 (1+2+2+1)