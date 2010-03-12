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    Кубок мира. Масс-старт. Эберхард выиграл, Фуркад – 2-й, Шипулин – 3-й

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    11 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла мужская гонка с массового старта. Победил австриец Юлиан Эберхард, Антон Шипулин – 3-й.

    Дата проведения
    11 марта, 15.30
    Полные результаты

    Контиолахти, Финляндия. Масс-старт

    1 Юлиан Эберхард38.04,8 (0+0+1+1)
    2 Мартен Фуркад00.06,9 (2+0+0+0)
    3 Антон Шипулин00.19,3 (0+1+0+0)
    4 Бенедикт Долль00.21,9 (0+0+1+1)
    5 Эрик Лессер00.23,9 (0+1+0+0)
    6 Арнд Пайффер00.27,1 (0+0+0+2)
    7 Доминик Виндиш00.38,7 (1+0+1+0)
    8 Михал Крчмарж00.40,0 (2+0+0+0)
    9 Ондржей Моравец00.43,6 (0+0+1+0)
    10 Кентен Фильон-Майе00.47,6 (0+1+1+0)
    11 Антонин Гигонна00.58,5 (0+1+0+1)
    12 Яков Фак01.01,8 (0+0+1+1)
    13 Лукас Хофер01.05,6 (1+1+0+0)
    14 Лоуэлл Бэйли01.06,3 (0+0+1+1)
    15 Фредрик Линдстрем01.09,5 (0+0+1+0)
    16 Симон Шемп01.11,1 (0+1+2+1)
    17 Красимир Анев01.16,7 (0+0+0+0)
    18 Хенрик Л’Абе Лунн01.20,4 (2+1+0+1)
    19 Йоханнес Бо01.33,0 (0+1+2+2)
    20 Тарьей Бо01.34,5 (1+0+0+1)
    21 Симон Дестье02.04,4 (0+2+2+0)
    22 Андрей Расторгуев02.19,3 (2+0+1+2)
    23 Антон Бабиков02.19,4 (0+2+1+1)
    24 Тимофей Лапшин02.27,6 (2+0+3+0)
    25 Ларс Хельге Биркеланд02.38,1 (2+0+0+1)
    26 Беньямин Вегер03.19,6 (2+1+0+0)
    27 Эрленд Овренг Бьонтегорд03.44,0 (2+1+1+1)
    28 Уле Эйнар Бьорндален03.44,5 (0+1+3+2)
    29 Йоханнес Кюн03.55,3 (2+0+4+4)
    30 Лейф Нордгрин03.59,0 (1+2+2+1)

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