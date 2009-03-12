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    Каррера о словах Манчини: «Я никогда не буду ныть. Мои игроки – сильнейшие для меня»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «СКА-Хабаровск» (1:0) ответил на просьбу прокомментировать высказывания своего коллеги из «Зенита» Роберто Манчини.

    Манчини по окончании игры с «Ростовом» (0:0) заявил следующее: «Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали».

    Каррера так прокомментировал слова тренера «Зенита» в эфире «Матч ТВ»: «Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня.

    Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле».

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