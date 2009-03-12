Каррера о словах Манчини: «Я никогда не буду ныть. Мои игроки – сильнейшие для меня»

Главный тренер Массимо Каррера после победы над «СКА-Хабаровск» (1:0) ответил на просьбу прокомментировать высказывания своего коллеги из Роберто Манчини.

Манчини по окончании игры с «Ростовом» (0:0) заявил следующее: «Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали».

Каррера так прокомментировал слова тренера «Зенита» в эфире «Матч ТВ»: «Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня.

Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле».

Манчини опять жалуется на трансферы. У «Зенита» все плохо