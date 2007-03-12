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    НХЛ. Малкин набрал 87-е очко в сезоне, приблизившись к Кучерову в гонке бомбардиров

    Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Далласом» (3:1) сделал голевую передачу, забросил шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча.

    Россиянин продлил результативную серию (3+8) до 6 игр.

    Всего в 66 матчах сезона на счету Малкина 87 (39+48) очков, и он по-прежнему занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от Никиты Кучерова («Тампа») на один балл.

    Кроме того, Малкин приблизился к лидерам гонки снайперов – Александру Овечкину («Вашингтон») и Патрику Лайне («Виннипег»), на счету которых по 40 шайб.

    Подробнее статистику Малкина можно найти здесь.

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