НХЛ. Малкин набрал 87-е очко в сезоне, приблизившись к Кучерову в гонке бомбардиров

Форвард «Питтсбурга» в игре с «Далласом» (3:1) сделал голевую передачу, забросил шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча.

Россиянин продлил результативную серию (3+8) до 6 игр.

Всего в 66 матчах сезона на счету Малкина 87 (39+48) очков, и он по-прежнему занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от («Тампа») на один балл.

Кроме того, Малкин приблизился к лидерам гонки снайперов – Александру Овечкину («Вашингтон») и Патрику Лайне («Виннипег»), на счету которых по 40 шайб.

Подробнее статистику Малкина можно найти здесь.

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