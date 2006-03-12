Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», «Милан» обыграл «Дженоа», «Ювентус» победил «Удинезе»

В 28-м туре серии А «Рома» обыграла «Торино» (3:0), «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0), «Интер» и «Наполи» голов не забили (0:0).
Чемпионат Италии
28-й тур
- Дата проведения
- 11 марта, 14.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 1:0 – 25 Витор Уго.
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Фиорентина –
Спортьелло, Миленкович (Лорини, 58), Витор Уго, Пеццелья, Бираги, Бенасси, Бадель, Верету, Сапонара (Жил Диаш, 57), Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 84).
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Беневенто –
Пуджони, Санья, Гимсити, Тошка, Венути, Катальди, Джуричич (Париджини, 81), Ломбарди (Диабате, 73), Гильерме, Бриньола (Дель Пинто, 46), Кода.
- Предупреждения:
- Гильерме (49), Бадель (54), Пеццелья (62), Ломбарди (72), Дель Пинто (79).
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Эцио Шида»
- Голы:
- 1:0 – 6 Тротта, 2:0 – 23 Стоян, 3:0 – 36 Тротта, 3:1 – 69 Сапата, 4:1 – 85, автогол Сильвестре.
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Кротоне –
Кордац, Фараони, Чеккерини, Капуано, Мартелла, Стоян (Барберис, 63), Мандрагора, Бенали, Риччи (Сампиризи, 84), Тротта, Налини (Сими, 70).
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Сампдория –
Вивиано, Сала (Прат, 59), Сильвестре, Феррари, Мурру, Баррето, Торрейра (Капецци, 55), Линетти, Рамирес (Сапата, 31), Куальярелла, Капрари.
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Ювентус Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Матюиди, 63), Маркизио, Стураро, Дуглас Коста (Бентанкур, 88), Игуаин (Манджукич, 74), Дибала.
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Удинезе –
Биссарри, Нюйтинк, Анджелла, Самир, Видмер, Фофана, Бехрами (де Пауль, 76), Барак (Балич, 70), Аднан, Янкто, Лопес (Перица, 61).
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 27 Антенуччи, 1:1 – 31, пенальти Эль-Бабакар.
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Гольданига, Ачерби, Пелузо, Миссироли (Матри, 76), Маньянелли, Данкан (Маццителли, 64), Политано, Эль-Бабакар, Рагуза (Аджапонг, 83).
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СПАЛ –
Мерет, Чонек, Викари, Фелипе, Ладзари, Грасси, Скьяттарелла (Бильер, 90), Куртич, Коста (Драме, 81), Палоски (Флоккари, 70), Антенуччи.
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 25 Паволетти, 1:1 – 35, автогол Чеппителли, 2:1 – 74, пенальти Барелла, 2:2 – 90 Иммобиле.
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Кальяри –
Краньо, Романья, Чеппителли, Кастан, Фараго, Ионицэ (Дейола, 67), Барелла (Дессена, 90), Падоин, Мианге, Хан Кван Сон (Фариас, 81), Паволетти.
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Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, де Врей (Нани, 76), Раду, Баста, Пароло (Милинкович-Савич, 64), Лейва, Лулич, Лукаку (Фелипе Андерсон, 65), Луис Альберто, Иммобиле.
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Гол:
- 0:1 – 83 де Рон.
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Болонья –
Миранте, Романьоли, Де Мео, Хеландер, Ди Франческо (Крафт, 60), Пульгар, Донса, Масина, Джемаили (Надь, 28), Верди, Авенатти (Дестро, 74).
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Аталанта –
Бериша, Толои, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Кристанте (Барроу, 80), Петанья (Корнелиус, 59), Гомес (Иличич, 62).
- Дата проведения
- 11 марта, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 90 Андре Силва.
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Дженоа –
Перин, Бираски, Сполли, Зуканович, Лазович, Ригони (Омеонга, 74), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Галабинов (Лападула, 75), Пандев (Бесса, 81).
-
Милан –
Доннарумма, Борини, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Калабрия, 80), Сусо, Калинич (Кутроне, 60), Чалханоглу (Андре Силва, 68).
- Предупреждение:
- Бертолаччи (79).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева (Валеро, 79), Рафинья (Эдер, 64), Перишич (Карамо, 87), Икарди.
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан (Рог, 89), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Милик, 86), Инсинье.
- Предупреждения:
- Аллан (17), Гальярдини (38), Инсинье (61), Альбиоль (85).
- Дата проведения
- 9 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 56 Манолас, 2:0 – 73 де Росси, 3:0 – 90 Пеллегрини.
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Рома –
Алиссон, Флоренци, Манолас, Жезус, Коларов, Стротман (Гоналон, 89), де Росси (Пеллегрини, 84), Наингголан, Ундер (Жерсон, 76), Шик, Эль-Шаарави.
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри (Баррека, 71), Нкулу, Моретти, Ансальди, Аккуа (Эдера, 80), Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Ньянг, 68), Белотти, Беренгер.
- Дата проведения
- 10 марта, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Гол:
- 1:0 – 52 Караччоло.
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Верона –
Николас, Феррари, Караччоло, Вукович, Фарес, Верде (Сукулини, 65), Кальвано (Фоссати, 88), Бюхель, Феличоли (Ааронс, 86), Петкович, Ридер Матос.
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Дайнелли, Бани, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Пеллиссье, 62), Бирса (Стемпиньски, 87), Инглезе, Меджорини (Джаккерини, 46).
- Предупреждения:
- Бюхель (29), Гобби (63), Бани (67), Пеллиссье (73), Радованович (75), Ридер Матос (84), Каччаторе (89), Сукулини (90), Дайнелли (90), Болдор (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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