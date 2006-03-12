Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», «Милан» обыграл «Дженоа», «Ювентус» победил «Удинезе»

В 28-м туре серии А «Рома» обыграла «Торино» (3:0), победил «Удинезе» (2:0), и «Наполи» голов не забили (0:0).

Чемпионат Италии

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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