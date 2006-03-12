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    Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Наполи», «Милан» обыграл «Дженоа», «Ювентус» победил «Удинезе»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 28-м туре серии А «Рома» обыграла «Торино» (3:0), «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0), «Интер» и «Наполи» голов не забили (0:0).

    Чемпионат Италии

    28-й тур

    Фиорентина – Беневенто 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 14.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 25 Витор Уго.
    ФиорентинаСпортьелло, Миленкович (Лорини, 58), Витор Уго, Пеццелья, Бираги, Бенасси, Бадель, Верету, Сапонара (Жил Диаш, 57), Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 84).
    БеневентоПуджони, Санья, Гимсити, Тошка, Венути, Катальди, Джуричич (Париджини, 81), Ломбарди (Диабате, 73), Гильерме, Бриньола (Дель Пинто, 46), Кода.
    Предупреждения:
    Гильерме (49), Бадель (54), Пеццелья (62), Ломбарди (72), Дель Пинто (79).

     

    Кротоне – Сампдория 4:1 (3:0, 1:1)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Тротта, 2:0 – 23 Стоян, 3:0 – 36 Тротта, 3:1 – 69 Сапата, 4:1 – 85, автогол Сильвестре.
    КротонеКордац, Фараони, Чеккерини, Капуано, Мартелла, Стоян (Барберис, 63), Мандрагора, Бенали, Риччи (Сампиризи, 84), Тротта, Налини (Сими, 70).
    СампдорияВивиано, Сала (Прат, 59), Сильвестре, Феррари, Мурру, Баррето, Торрейра (Капецци, 55), Линетти, Рамирес (Сапата, 31), Куальярелла, Капрари.
    Предупреждения:
    Мурру (41), Линетти (65), Мартелла (90).

     

    Ювентус – Удинезе 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Дибала, 2:0 – 49 Дибала.
    ЮвентусШченсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Матюиди, 63), Маркизио, Стураро, Дуглас Коста (Бентанкур, 88), Игуаин (Манджукич, 74), Дибала.
    УдинезеБиссарри, Нюйтинк, Анджелла, Самир, Видмер, Фофана, Бехрами (де Пауль, 76), Барак (Балич, 70), Аднан, Янкто, Лопес (Перица, 61).
    Предупреждения:
    Кьеллини (2), Анджелла (19), Перица (90).

     

    Сассуоло – СПАЛ 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 27 Антенуччи, 1:1 – 31, пенальти Эль-Бабакар.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Гольданига, Ачерби, Пелузо, Миссироли (Матри, 76), Маньянелли, Данкан (Маццителли, 64), Политано, Эль-Бабакар, Рагуза (Аджапонг, 83).
    СПАЛМерет, Чонек, Викари, Фелипе, Ладзари, Грасси, Скьяттарелла (Бильер, 90), Куртич, Коста (Драме, 81), Палоски (Флоккари, 70), Антенуччи.
    Предупреждения:
    Рагуза (17), Пелузо (35), Чонек (38), Ладзари (57), Маццителли (88), Грасси (88).

     

    Кальяри – Лацио 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Паволетти, 1:1 – 35, автогол Чеппителли, 2:1 – 74, пенальти Барелла, 2:2 – 90 Иммобиле.
    КальяриКраньо, Романья, Чеппителли, Кастан, Фараго, Ионицэ (Дейола, 67), Барелла (Дессена, 90), Падоин, Мианге, Хан Кван Сон (Фариас, 81), Паволетти.
    ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, де Врей (Нани, 76), Раду, Баста, Пароло (Милинкович-Савич, 64), Лейва, Лулич, Лукаку (Фелипе Андерсон, 65), Луис Альберто, Иммобиле.
    Предупреждения:
    Иммобиле (27), Лулич (45), Лейва (54), Ионицэ (62), Дейола (85), Раду (87).

     

    Болонья – Аталанта 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 83 де Рон.
    БолоньяМиранте, Романьоли, Де Мео, Хеландер, Ди Франческо (Крафт, 60), Пульгар, Донса, Масина, Джемаили (Надь, 28), Верди, Авенатти (Дестро, 74).
    АталантаБериша, Толои, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Кристанте (Барроу, 80), Петанья (Корнелиус, 59), Гомес (Иличич, 62).
    Предупреждения:
    Авенатти (4), Романьоли (45), Пульгар (58).

     

    Дженоа – Милан 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 20.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Андре Силва.
    ДженоаПерин, Бираски, Сполли, Зуканович, Лазович, Ригони (Омеонга, 74), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Галабинов (Лападула, 75), Пандев (Бесса, 81).
    МиланДоннарумма, Борини, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Калабрия, 80), Сусо, Калинич (Кутроне, 60), Чалханоглу (Андре Силва, 68).
    Предупреждение:
    Бертолаччи (79).

     

    Интер – Наполи 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ИнтерХанданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева (Валеро, 79), Рафинья (Эдер, 64), Перишич (Карамо, 87), Икарди.
    НаполиРейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан (Рог, 89), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Милик, 86), Инсинье.
    Предупреждения:
    Аллан (17), Гальярдини (38), Инсинье (61), Альбиоль (85).

     

    Рома – Торино 3:0 (0:0, 3:0)
    Дата проведения
    9 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 56 Манолас, 2:0 – 73 де Росси, 3:0 – 90 Пеллегрини.
    РомаАлиссон, Флоренци, Манолас, Жезус, Коларов, Стротман (Гоналон, 89), де Росси (Пеллегрини, 84), Наингголан, Ундер (Жерсон, 76), Шик, Эль-Шаарави.
    ТориноСиригу, де Сильвестри (Баррека, 71), Нкулу, Моретти, Ансальди, Аккуа (Эдера, 80), Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Ньянг, 68), Белотти, Беренгер.
    Предупреждения:
    де Росси (8), Ансальди (36), Базелли (87).

     

    Верона – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 52 Караччоло.
    ВеронаНиколас, Феррари, Караччоло, Вукович, Фарес, Верде (Сукулини, 65), Кальвано (Фоссати, 88), Бюхель, Феличоли (Ааронс, 86), Петкович, Ридер Матос.
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Дайнелли, Бани, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай (Пеллиссье, 62), Бирса (Стемпиньски, 87), Инглезе, Меджорини (Джаккерини, 46).
    Предупреждения:
    Бюхель (29), Гобби (63), Бани (67), Пеллиссье (73), Радованович (75), Ридер Матос (84), Каччаторе (89), Сукулини (90), Дайнелли (90), Болдор (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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