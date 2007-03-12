Роберто Манчини: «В «Зените» забивает только Кокорин. Мне не дали футболистов, которые могли бы забивать»

Главный тренер Роберто Манчини разобрал игру команды в матче 22-го тура премьер-лиги против (0:0).

- Третий раз команда играет 0:0 в премьер-лиге. Можно ли говорить, что у вас кризис? И что случилось с Луневым?

– Нет, я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто.

Зависимость от Кокорина – большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.



Насчет Лунева сможем сказать завтра после обследования, но эта проблема у него с четверга.



– Хватит ли времени, чтобы подготовить команду к ответной встрече с «РБ Лейпциг»?

– Да, я думаю, что мы сможем подготовить команду, даже учитывая то, что играли практически 65 часов назад. Даже учитывая это, на протяжении матча инициатива была на нашей стороне.

оборонялся и рассчитывал на редкие контратаки. Инициатива была на нашей стороне. Учитывая это, мы сможем подготовить команду к ответному матчу.



– Вы часто говорите о том, что вам не дали тех или иных футболистов. Сколько еще игроков нужно купить, чтобы вы были спокойны?

– Вы спрашиваете – почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь.



– У было много выходов один на один. В чем проблема?

– Это нормальная ситуация. Когда команда на протяжении практически всего матча обороняется, такие моменты неизбежны, и мы это прекрасны знали.

Но когда ты делаешь ставки на контратаки, то впереди возникает много пространства и ты можешь использовать его для контратак. Но мы были готовы к этому, – сказал Манчини.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.