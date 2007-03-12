Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Ринат Билялетдинов: «Высосанный штрафной на последних минутах – это немаловажный фактор»

    Теги Спартак премьер-лига Россия судьи СКА Хабаровск Ринат Билялетдинов Фернандо Кирилл Левников

    Главный тренер хабаровского СКА Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча 22-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

    «Недодержали. Моментов и подходов было много. Главное, что не сумели организовать что-то в ответ. Это расстроило больше всего.

    Потому что оборона обороной, но в ответных действиях планировались выходы с более точными передачами и лучшим уровнем.

    Не хочется говорить нехорошее слово, но высосанный штрафной на последних минутах – это немаловажный фактор.

    Любой стандарт превращается в опасность, а когда есть такой исполнитель, – то тем более.

    Надо посмотреть повтор, чтобы не голословить. Возможно, они и в добавленное время смогли бы что-то соорудить. Скажем так, судейское решение и класснейшее исполнение. Красивый гол», – сказал Билялетдинов в эфире канала «Матч ТВ».

    Матч судила бригада Кирилла Левникова. Результативный удар со штрафного нанес полузащитник «Спартака» Фернандо.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться