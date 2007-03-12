Ринат Билялетдинов: «Высосанный штрафной на последних минутах – это немаловажный фактор»

Главный тренер хабаровского СКА Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча 22-го тура чемпионата России против (0:1).

«Недодержали. Моментов и подходов было много. Главное, что не сумели организовать что-то в ответ. Это расстроило больше всего.

Потому что оборона обороной, но в ответных действиях планировались выходы с более точными передачами и лучшим уровнем.

Не хочется говорить нехорошее слово, но высосанный штрафной на последних минутах – это немаловажный фактор.

Любой стандарт превращается в опасность, а когда есть такой исполнитель, – то тем более.

Надо посмотреть повтор, чтобы не голословить. Возможно, они и в добавленное время смогли бы что-то соорудить. Скажем так, судейское решение и класснейшее исполнение. Красивый гол», – сказал Билялетдинов в эфире канала «Матч ТВ».

Матч судила бригада Кирилла Левникова. Результативный удар со штрафного нанес полузащитник «Спартака» Фернандо.