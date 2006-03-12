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    Кержаков возглавит сборную России (U-17)

    Теги Зенит сборная России U-17 премьер-лига Россия Александр Кержаков возможные трансферы РФС

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков станет новым главным тренером юношеской сборной России (U-17).

    О назначении 35-летнего экс-форварда национальной сборной России должны объявить 15 марта.

    «Меня пока еще нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения еще нет», – сказал Кержаков.

    После завершения карьеры футболиста Кержаков стал координатором молодежных команд «Зенита» .

    Напомним, в январе РФС прекратил сотрудничество с тренером сборной России (U-17) Леонидом Аблизиным. Команда не вышла в элитный раунд чемпионата Европы.

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