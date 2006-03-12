Кержаков возглавит сборную России (U-17)

Бывший нападающий Александр Кержаков станет новым главным тренером юношеской сборной России (U-17).

О назначении 35-летнего экс-форварда национальной сборной России должны объявить 15 марта.

«Меня пока еще нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения еще нет», – сказал Кержаков.

После завершения карьеры футболиста Кержаков стал координатором молодежных команд .

Напомним, в январе РФС прекратил сотрудничество с тренером сборной России (U-17) Леонидом Аблизиным. Команда не вышла в элитный раунд чемпионата Европы.