«Зенит» впервые с 2006 года три раза подряд сыграл 0:0 в чемпионате России

В 22-м туре РФПЛ на выезде поделил очки с «Ростовом» (0:0).

Команда из Санкт-Петербурга впервые с 2006 года три раза подряд сыграла со счетом 0:0 в чемпионате России. До этой встречи были матчи с «Ахматом» (0:0) и «Амкаром» (0:0).

, набрав 39 очков, остается на четвертом месте в таблице. ЦСКА, имеющий матч в запасе, может обойти команду Роберто Манчини.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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