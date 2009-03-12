«Зенит» впервые с 2006 года три раза подряд сыграл 0:0 в чемпионате России

В 22-м туре РФПЛ «Зенит» на выезде поделил очки с «Ростовом» (0:0).
Команда из Санкт-Петербурга впервые с 2006 года три раза подряд сыграла со счетом 0:0 в чемпионате России. До этой встречи были матчи с «Ахматом» (0:0) и «Амкаром» (0:0).
«Зенит», набрав 39 очков, остается на четвертом месте в таблице. ЦСКА, имеющий матч в запасе, может обойти команду Роберто Манчини.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00, «Олимп-2»
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Ростов –
Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон, Ионов (Зуев, 86).
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Зенит –
Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана (Заболотный, 11), Мевля, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.