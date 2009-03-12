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    «Зенит» впервые с 2006 года три раза подряд сыграл 0:0 в чемпионате России

    Теги Зенит Ростов Роберто Манчини премьер-лига Россия

    В 22-м туре РФПЛ «Зенит» на выезде поделил очки с «Ростовом» (0:0).

    Команда из Санкт-Петербурга впервые с 2006 года три раза подряд сыграла со счетом 0:0 в чемпионате России. До этой встречи были матчи с «Ахматом» (0:0) и «Амкаром» (0:0).

    «Зенит», набрав 39 очков, остается на четвертом месте в таблице. ЦСКА, имеющий матч в запасе, может обойти команду Роберто Манчини.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Ростов – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 14.00, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    РостовПесьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Калачев, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон, Ионов (Зуев, 86).
    ЗенитЛодыгин, Смольников, Иванович, Маммана (Заболотный, 11), Мевля, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.
    Предупреждения:
    Дриусси (8), Сапета (36), Иванович (43), Гацкан (67), Оздоев (88).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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