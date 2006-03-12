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    В Англии игрока удалили с поля из-за фамилии

    Теги Арсенал

    В матче полупрофессиональных английских команд «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» произошел курьезный эпизод, связанный с удалением футболиста Санчеза Уотта.

    Из-за того, что на майках футболистов были написаны исключительно номера, для вынесения предупреждения судья матча был вынужден спросить у игрока его фамилию. Ответ Уотта он принял за издевательство и показал футболисту прямую красную карточку. Фамилия 27-летнего англичанина созвучна с вопросом «What?» («Что?» — в переводе с английского).

    Позже игрокам «Хемел Хемпстед Таун» удалось оспорить решение арбитра и футболист вернулся на поле. Матч завершился победой «Хемела» со счетом 2:0. Один из мячей забил Уотт.

    Уотт числился в системе футбольного клуба Арсенал с 1998 по 2013 год, но не провел в составе взрослой команды ни одного матча.

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