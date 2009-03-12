Вскрытие показало, что причина смерти Астори – брадиаритмия

Вскрытие установило причину смерти защитника «Фиорентины» .

31-летний футболист скончался в ночь на 4 марта от брадиаритмии. Это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

Для того, чтобы установить, почему у итальянца развилась брадиаритмия, будет проведено гистологическое исследование – изучение тканей умершего, которое займет примерно два месяца.

Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год

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