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    baltika

    Вскрытие показало, что причина смерти Астори – брадиаритмия

    Теги Фиорентина серия А Италия происшествия Давиде Астори

    Вскрытие установило причину смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    31-летний футболист скончался в ночь на 4 марта от брадиаритмии. Это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

    Для того, чтобы установить, почему у итальянца развилась брадиаритмия, будет проведено гистологическое исследование – изучение тканей умершего, которое займет примерно два месяца.

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