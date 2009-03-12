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    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Реал» победил «ПСЖ», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту»

    Теги ПСЖ Ливерпуль Порту Реал Мадрид Лига чемпионов результаты

    В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «ПСЖ» (2:1), «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» (0:0).

    Лига чемпионов

    1/8 финала 

    Ответные матчи

    ПСЖ Франция – Реал Мадрид Испания 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    6 марта, 22.45, «Парк де Пренс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавани, 1:2 – 80 Каземиро.
    ПСЖАреоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Мбаппе (Диарра, 85), Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.
    Предупреждения:
    Верратти (20), Ковачич (32), Рамос (78), Кавани (84).
    Удаление:
    Верратти (66).

    Первый матч 1:3

    Ливерпуль Англия – Порту Португалия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    6 марта, 22.45, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЛиверпульКариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингз, 62), Лаллана.
    ПортуКасильяс, Перейра, Фелипе, Рейес, Диогу Далот, Корона, Андре Андре (Сержиу Оливейра, 62), Оливер Торрес, Уорис (Рикарду Перейра, 68), Бруну Кошта, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 80).
    Предупреждения:
    Андре Андре (34), Хендерсон (59), Диогу Далот (90).

    Первый матч 5:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

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