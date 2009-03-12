Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Реал» победил «ПСЖ», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту»

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «ПСЖ» (2:1), «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» (0:0).
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 6 марта, 22.45, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Мбаппе (Диарра, 85), Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани.
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.
- Удаление:
- Верратти (66).
Первый матч 1:3
- Дата проведения
- 6 марта, 22.45, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингз, 62), Лаллана.
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Порту –
Касильяс, Перейра, Фелипе, Рейес, Диогу Далот, Корона, Андре Андре (Сержиу Оливейра, 62), Оливер Торрес, Уорис (Рикарду Перейра, 68), Бруну Кошта, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 80).
- Предупреждения:
- Андре Андре (34), Хендерсон (59), Диогу Далот (90).
Первый матч 5:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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