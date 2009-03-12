«Реал» обыграл «ПСЖ» (2:1) и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Реалу» (1:2).
Мадридская команда вышла в следующую стадию турнира.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 марта, 22.45, «Парк де Пренс»
-
ПСЖ –
Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Мбаппе (Диарра, 85), Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани.
-
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.
- Удаление:
- Верратти (66).
Первый матч 1:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Рейтинг зарубежных букмекеров от Sports.ru: Ladbrokes, Unibet