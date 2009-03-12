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    «Реал» обыграл «ПСЖ» (2:1) и вышел в 1/4 финала ЛЧ

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов

    «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Реалу» (1:2).

    Мадридская команда вышла в следующую стадию турнира.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    ПСЖ Франция – Реал Мадрид Испания 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    6 марта, 22.45, «Парк де Пренс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 51 Роналду, 1:1 – 71 Кавани, 1:2 – 80 Каземиро.
    ПСЖАреоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Мбаппе (Диарра, 85), Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Ковачич (Кроос, 71), Васкес, Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.
    Предупреждения:
    Верратти (20), Ковачич (32), Рамос (78), Кавани (84).
    Удаление:
    Верратти (66).

    Первый матч 1:3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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