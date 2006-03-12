Тимченко, Абрамович, Федун и Галицкий вошли в топ-100 богатейших россиян

Forbes представил рейтинг самых богатых людей мира, в который попали 102 российских бизнесмена с совокупным состояние в 410,8 миллиарда долларов.

В рейтинг вошли российские миллиардеры, связанные со спортом.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко (16 млрд долларов) занял пятое место среди россиян и 82-е в мире.

Алишер Усманов, владеющий 30% акций , замкнул первую десятку богатейших российских бизнесменов (12,5 млрд, 118-е место в общем рейтинге)

В топ-20 среди россиян также вошли владелец «Челси» Роман Абрамович (10,8 млрд, 11-й среди россиян, 140-й в мире), владелец клуба НБА «Бруклин» Михаил Прохоров (9,6 млрд, 13-й / 158-й), президента «Магнитки» Виктор Рашников (9,3 млрд, 14-й / 164-й), владелец Леонид Федун (6,9 млрд, 17-й / 237-й), владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд, 18-й / 242-й).

В топ-100 также попали президент «Автомобилиста» Андрей Козицын (4,8 млрд, 25-й / 422-й), владелец Сергей Галицкий (4 млрд, 28-й / 550-й), председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг (3 млрд, 39-й / 791-й), руководитель гоночной программы «СМП Рейсинг», вице-президент Федерации дзюдо России, экс-президент «Динамо» Борис Ротенберг (1,2 млрд, 82-й / 1867-й).