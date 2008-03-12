Еврокубок. 1/4 финала. Первые матчи. «Локо» победил «Гран-Канарию», УНИКС проиграл «Баварии», «Зенит» уступил «Реджо-Эмилии»

Сегодня в рамках первых матчей 1/4 финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» дома обыграл испанскую «Гран-Канарию».
Казанский УНИКС в гостях проиграл немецкой «Баварии», петербургский «Зенит» уступил итальянской «Реджо-Эмилии».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
Локомотив-Кубань Россия – Гран-Канария Испания – 79:74 (24:27, 15:20, 20:15, 20:12)
ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Кулагин (20), Коллинз (17), Квале (12 + 6 подборов), Рэгланд (10), Бэбб (9), Элегар (7 + 6 подборов).
ГРАН-КАНАРИЯ: Рабаседа, Радичевич (оба – 11), Мекель (10).
6 марта. 20.00
Дарушафака Турция – Будучность Черногория – 57:54 (16:13, 11:13, 19:9, 11:19)
6 марта. 20.15
Бавария Германия – УНИКС Россия – 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23)
БАВАРИЯ: Букер (16 + 9 подборов), Каннингем (14).
УНИКС: Колом (22), Ласме (13 + 6 подборов), Колесников (11).
6 марта. 22.30
Реджо-Эмилия Италия – Зенит Россия – 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15)
РЕДЖО-ЭМИЛИЯ: Рейнольдс (19 + 11 подборов), Делла Валле (15).
ЗЕНИТ: Карасев (19 + 5 подборов), Гордон (12 + 6 подборов), Гриффин (10), Харпер (7).
6 марта. 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.