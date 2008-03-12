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    Еврокубок. 1/4 финала. Первые матчи. «Локо» победил «Гран-Канарию», УНИКС проиграл «Баварии», «Зенит» уступил «Реджо-Эмилии»

    Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Еврокубок Гран-Канария Будучность Реджо-Эмилия Дарушафака Бавария

    Сегодня в рамках первых матчей 1/4 финала плей-офф Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» дома обыграл испанскую «Гран-Канарию».

    Казанский УНИКС в гостях проиграл немецкой «Баварии», петербургский «Зенит» уступил итальянской «Реджо-Эмилии».

    Еврокубок

    Плей-офф

    1/4 финала (до двух побед)

    Первые матчи

    Локомотив-Кубань Россия – Гран-Канария Испания – 79:74 (24:27, 15:20, 20:15, 20:12)

    ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Кулагин (20), Коллинз (17), Квале (12 + 6 подборов), Рэгланд (10), Бэбб (9), Элегар (7 + 6 подборов).

    ГРАН-КАНАРИЯ: Рабаседа, Радичевич (оба – 11), Мекель (10).

    6 марта. 20.00

    Дарушафака Турция – Будучность Черногория – 57:54 (16:13, 11:13, 19:9, 11:19)

    6 марта. 20.15

    Бавария Германия – УНИКС Россия – 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23)

    БАВАРИЯ: Букер (16 + 9 подборов), Каннингем (14).

    УНИКС: Колом (22), Ласме (13 + 6 подборов), Колесников (11).

    6 марта. 22.30

    Реджо-Эмилия Италия – Зенит Россия – 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15)

    РЕДЖО-ЭМИЛИЯ: Рейнольдс (19 + 11 подборов), Делла Валле (15).

    ЗЕНИТ: Карасев (19 + 5 подборов), Гордон (12 + 6 подборов), Гриффин (10), Харпер (7).

    6 марта. 22.30 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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