«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в следующую стадию турнира.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 марта, 22.45, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингз, 62), Лаллана.
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Порту –
Касильяс, Перейра, Фелипе, Рейес, Диогу Далот, Корона, Андре Андре (Сержиу Оливейра, 62), Оливер Торрес, Уорис (Рикарду Перейра, 68), Бруну Кошта, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 80).
- Предупреждения:
- Андре Андре (34), Хендерсон (59), Диогу Далот (90).
Первый матч 5:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.