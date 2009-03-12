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    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ

    Теги Ливерпуль Порту Лига чемпионов

    «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в следующую стадию турнира.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ливерпуль Англия – Порту Португалия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    6 марта, 22.45, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЛиверпульКариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингз, 62), Лаллана.
    ПортуКасильяс, Перейра, Фелипе, Рейес, Диогу Далот, Корона, Андре Андре (Сержиу Оливейра, 62), Оливер Торрес, Уорис (Рикарду Перейра, 68), Бруну Кошта, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 80).
    Предупреждения:
    Андре Андре (34), Хендерсон (59), Диогу Далот (90).

    Первый матч 5:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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