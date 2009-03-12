«Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ

в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с «Порту» (0:0) и вышел в следующую стадию турнира.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый матч 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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