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    КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Торпедо» уступило «Локомотиву» в овертайме, «Йокерит» в гостях выиграл у «Сочи»

    Теги Локомотив Торпедо результаты Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Сочи

    КХЛ

    Кубок Гагарина

    Первый раунд

    Торпедо – Локомотив 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
    Дата проведения
    6 марта, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 21 Козун (Контиола, Накладал)
    0:2 – 43 Накладал (Контиола)
    1:2 – 44 Кундратек (Мозер, Галузин)
    2:2 – 56 Сергиенко (Саболич, Даугавиньш)
    2:3 – 61 Крунвалль (Контиола, Тэлбот)
    Вратари: С. Галимов 36/39 – Мурыгин 25/27.

    Счет в серии: 0-3

    Сочи – Йокерит 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
    Дата проведения
    6 марта, 19.30, «Большой»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 О'Делл (Щитов)
    1:1 – 9 Йоэнсуу (Виртанен)
    1:2 – 23 Палола (Йормакка)
    2:2 – 34 Коллинс (Полашек, Блум)
    2:3 – 36 Анттила (Андерсен, Ниеми)
    2:4 – 47 Мозес (Регин, Йоэнсуу)
    2:5 – 52 Палола (Гилрой, Регин)
    2:6 – 57 Мозес (Гилрой, Регин)
    2:7 – 58 Регин (Мозес)
    Вратари: Барулин 28/35 – Ряме 18/20.

    Счет в серии: 1-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    19 голов за два дня в Уфе. Самая горячая серия Кубка Гагарина 

    Этот Кубок Гагарина может стать отличным. Нужно совсем чуть-чуть

    Календарь Кубка Гагарина

    Статистика Кубка Гагарина

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