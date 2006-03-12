КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Торпедо» уступило «Локомотиву» в овертайме, «Йокерит» в гостях выиграл у «Сочи»

Кубок Гагарина
Первый раунд
- Дата проведения
- 6 марта, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 0:1 – 21 Козун (Контиола, Накладал)
- 0:2 – 43 Накладал (Контиола)
- 1:2 – 44 Кундратек (Мозер, Галузин)
- 2:2 – 56 Сергиенко (Саболич, Даугавиньш)
- 2:3 – 61 Крунвалль (Контиола, Тэлбот)
- Вратари: С. Галимов 36/39 – Мурыгин 25/27.
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «Большой»
- 1:0 – 3 О'Делл (Щитов)
- 1:1 – 9 Йоэнсуу (Виртанен)
- 1:2 – 23 Палола (Йормакка)
- 2:2 – 34 Коллинс (Полашек, Блум)
- 2:3 – 36 Анттила (Андерсен, Ниеми)
- 2:4 – 47 Мозес (Регин, Йоэнсуу)
- 2:5 – 52 Палола (Гилрой, Регин)
- 2:6 – 57 Мозес (Гилрой, Регин)
- 2:7 – 58 Регин (Мозес)
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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