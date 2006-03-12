Борис Джонсон, говоря о бойкоте ЧМ-2018, имел в виду высокопоставленных лиц Англии, а не сборную

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, говоря о возможном бойкоте Англией ЧМ-2018, не имел в виду футбольную сборную страны.

«Будет сложно представить, что в том случае, если будет доказано, что за этим стоит Россия, участие Великобритании в ЧМ-2018 пройдет обычным образом», – заявил сегодня Джонсон, комментируя инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Позже Джонсон пояснил, что его комментарий имел отношение к чиновникам и высокопоставленным лицам, а не сборной Англии по футболу.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу из-за отравления сильнодействующим веществом в торговом центре.

Скрипаль был осужден в России за государственную измену. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых в США.