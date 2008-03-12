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    Виталий Мутко: «С меня спрашивают за каждую таблетку мельдония. Разве это нормально?»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен РУСАДА ФМБА

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет допинговых проблем в российском спорте.

    «Все, что касается допинга, это иллюзии, никакого глобального допинга нет.

    Но надо говорить о том, что мы сами допустили такое, что на нашу отрасль посыпались эти обвинения. Да, они во многом гиперболизированы, высказываются на фоне политического давления.

    Могли ли мы это предвидеть? Не допустить? Думаю – да. Из этой ситуации надо делать правильные выводы. Где начинается эта проблема? В регионах, когда молодой спортсмен хочет попасть в сборную», – сказал Мутко.

    «Мы передали контроль за вопросами отслеживания ситуации с допингом на уровень ФМБА, а спрашивают за каждую таблетку мельдония с меня. Разве это нормальная ситуация?» – цитирует экс-министра спорта РБК.

    «Что касается вопросов привлечения к ответственности, то ни один человек, что был в нашем поле ведения, от нее не ушел.

    Уволен директор лаборатории, под четвертый уровень уволено руководство РУСАДА, сотрудники, отвечающие за борьбу с допингом, также больше не занимают своих должностей.

    Мы никогда не согласимся с тем, что весь российский спорт поражен допингом, что существуют какие-то государственные программы. Их никогда не существовало и не будет существовать. Такие проблемы, как у нас в спорте, в десятке стран мира. Просто, к сожалению, наша проблема с допингом политизировалась, ей придается политический оттенок

    Мы никогда не согласимся с тем, что весь российский спорт поражен допингом, что существуют какие-то государственные программы. Их никогда не существовало и не будет существовать.

    Такие проблемы, как у нас в спорте, в десятке стран мира. Просто, к сожалению, наша проблема с допингом политизировалась, ей придается политический оттенок», – приводит слова Мутко «Советский спорт».

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