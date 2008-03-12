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    «Беспокоюсь насчет своей безопасности в России». Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

    Теги Кубок мира допинг сборная Швеции Себастьян Самуэльссон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что бойкотирует заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

    «Я решил бойкотировать этап Кубка мира в России.

    Страны, которые не имеют функционирующей антидопинговой организации, не должны проводить международные соревнования.

    Кроме того, я беспокоюсь как насчет собственной безопасности в России, так и насчет надежности проведения там допинг-тестирования», – написал Самуэльссон.

    «Я беру пример с Чехии, Канады и США. Не хочу ехать туда.

    Это мое личное решение, но тем не менее я чувствую сильную поддержку со стороны всей нашей команды», – цитирует шведа Expressen.

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