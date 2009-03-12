Министр иностранных дел Великобритании: «Если вину России в отравлении Скрипаля докажут, сложно представить, что мы будем участвовать в ЧМ как обычно»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Скрипаль был осужден в России за государственную измену. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых в США.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу из-за отравления сильнодействующим веществом в торговом центре.

«Будет сложно представить, что в том случае, если будет доказано, что за этим стоит Россия, участие Великобритании в ЧМ-2018 пройдет обычным образом», – заявил Джонсон.

В ЧМ-2018 принимает участие сборная Англии – составная часть Соединенного Королевства.