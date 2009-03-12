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    Министр иностранных дел Великобритании: «Если вину России в отравлении Скрипаля докажут, сложно представить, что мы будем участвовать в ЧМ как обычно»

    Теги происшествия ЧМ-2018 Борис Джонсон политика

    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

    Скрипаль был осужден в России за государственную измену. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых в США.

    4 марта Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу из-за отравления сильнодействующим веществом в торговом центре.

    «Будет сложно представить, что в том случае, если будет доказано, что за этим стоит Россия, участие Великобритании в ЧМ-2018 пройдет обычным образом», – заявил Джонсон.

    В ЧМ-2018 принимает участие сборная Англии – составная часть Соединенного Королевства.

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