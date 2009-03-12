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    Еськов будет судить матч «Ростов» – «Зенит», Левников назначен на игру «Спартака» и СКА

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    Стало известно, какие арбитры будут судить матчи 22-го тура премьер-лиги.

    9 марта (пятница)

    «Амкар» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

    10 марта (суббота)

    «Уфа» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

    «Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);

    «Тосно» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Москва);

    11 марта (воскресенье)

    «Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

    «Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва);

    «Спартак» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург);

    12 марта (понедельник)

    «Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

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