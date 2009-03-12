Еськов будет судить матч «Ростов» – «Зенит», Левников назначен на игру «Спартака» и СКА

Стало известно, какие арбитры будут судить матчи 22-го тура премьер-лиги.
9 марта (пятница)
«Амкар» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
10 марта (суббота)
«Уфа» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
«Тосно» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Москва);
11 марта (воскресенье)
«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Спартак» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
12 марта (понедельник)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).