Илья Авербух: «Возможно, Медведевой нужна будет операция, чтобы готовиться дальше»

Хореограф Илья Авербух сообщил, что российской фигуристке Евгении Медведевой, возможно, понадобится операция на ноге. Также Авербух опроверг информацию о том, что Медведева собирается покинуть группу Этери Тутберидзе.
«У Жени, насколько мне известно, никаких конфликтов на данный момент нет. Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод.
Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше. Говорить о каком-то выступлении за другую страну – это вообще за гранью бреда. Такого никогда не будет, и Женя никогда себе такого не позволит», – сказал Авербух.
Хореограф отметил, что решение о выступлении Медведевой на чемпионате мира в Милане будет принято в ближайшее время.
«В ближайшие дни мы об этом узнаем. Да, состав объявлен, но окончательное решение принимают только спортсмен и тренер. Предлагаю не гадать, а подождать неделю.
Насколько я знаю, Женя Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Медведева в Милан или нет», – цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».