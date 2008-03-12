Илья Авербух: «Возможно, Медведевой нужна будет операция, чтобы готовиться дальше»

Хореограф Илья Авербух сообщил, что российской фигуристке , возможно, понадобится операция на ноге. Также Авербух опроверг информацию о том, что Медведева собирается покинуть группу .

«У Жени, насколько мне известно, никаких конфликтов на данный момент нет. Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод.

Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше. Говорить о каком-то выступлении за другую страну – это вообще за гранью бреда. Такого никогда не будет, и Женя никогда себе такого не позволит», – сказал Авербух.

Хореограф отметил, что решение о выступлении Медведевой на чемпионате мира в Милане будет принято в ближайшее время.

«В ближайшие дни мы об этом узнаем. Да, состав объявлен, но окончательное решение принимают только спортсмен и тренер. Предлагаю не гадать, а подождать неделю.

Насколько я знаю, Женя Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Медведева в Милан или нет», – цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».