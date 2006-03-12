Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Хьюстон» увеличил победную серию до 16 матчей, обыграв на выезде «Оклахома-Сити».

на своей площадке проиграли конкуренту в борьбе за место в Топ-8 Запада .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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