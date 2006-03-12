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Sports.ru NBA

    НБА. «Оклахома-Сити» уступил «Хьюстону», «Клипперс» проиграли «Новому Орлеаному» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Шарлотт Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Майами Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Портленд Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Хьюстон» увеличил победную серию до 16 матчей, обыграв на выезде «Оклахома-Сити».

    «Клипперс» на своей площадке проиграли конкуренту в борьбе за место в Топ-8 Запада «Новому Орлеану».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Майами 117:113 OT (31:26, 28:24, 27:30, 19:25, 12:8)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (30 + 7 передач), Саторански (19 + 7 передач), М-ф Моррис (16 + 13 подборов), Портер (12), Гортат (8) – старт; Убре (14), Скотт (8), Сешнс (6), Микс (2), Маинми (2), Смит (0).
    Майами
    Драгич (16 + 7 подборов), Ричардсон (16), Уайтсайд (8), Дж. Джонсон (6), Бэббит (3) – старт; Уэйд (22 + 6 передач), Джонсон (21), Уинслоу (15), Макгрудер (3), Олиник (3 + 9 подборов), Адебайо (0).

    Торонто – Атланта 106:90 (27:28, 23:23, 26:26, 30:13)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Дерозан (25), Валанчюнас (15 + 7 подборов), Ибака (10), Миллер (5), Лаури (4 + 7 передач) – старт; Майлз (14 + 7 подборов), Райт (10), Сиакам (8), Пелтль (6 + 9 подборов), Пауэлл (5), Ванвлит (4 + 7 передач), Маккинни (0), Ногейра (0).
    Атланта
    Бэйзмор (14), Коллинз (14), Дедмон (12 + 10 подборов), Шредер (11), Принс (9 + 8 подборов) – старт; Дорси (10), Пламли (9 + 9 подборов), Мускала (5), Моррис (4), Тэйлор (2), Мэджетт (0).

    Шарлотт – Филадельфия 114:128 (29:32, 30:39, 32:30, 23:27)
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Ховард (30), Батюм (12 + 10 передач), Марв. Уильямс (11), Уокер (5 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (5) – старт; Грэм (12), Камински (11), Лэмб (10), Монк (9), Зеллер (8), Эрнангомес (1), Стоун (0), Бэйкон (0).
    Филадельфия
    Ковингтон (22), Шарич (19), Эмбиид (18), Симмонс (16 + 8 подборов + 13 передач), Редик (14) – старт; Белинелли (11), Ильясова (11), Макконнелл (8), Джонсон (7), Луваву-Кабарро (2), Андерсон (0), Холмс (0).

    Оклахома-Сити – Хьюстон 112:122 (24:26, 21:28, 29:33, 38:35)
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (32 + 7 передач + 9 потерь), Энтони (23), Джордж (17), Адамс (16 + 8 подборов), Хьюстис (3) – старт; Брюэр (10), Фелтон (8), Грант (3), Абринес (0), Фергюсон (0), Паттерсон (0), Джонсон (0).
    Хьюстон
    Пол (25), Харден (23 + 11 передач + 10 потерь), Ариза (15), Такер (10), Капела (10) – старт; Гордон (14), Мба а Муте (11), Нене (8), Грин (6).

    Даллас – Денвер 118:107 (29:25, 29:37, 38:23, 22:22)
    Дата проведения
    7 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Феррелл (24), Смит (18 + 11 передач), Новицки (17), Барнс (15 + 7 подборов), Пауэлл (14) – старт; Макдермотт (15), Ноэл (8 + 14 подборов), Бареа (7 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Коллинсворт (0).
    Денвер
    Чендлер (21), Миллсэп (12), Харрис (11), Мюррэй (6), Йокич (4 + 9 подборов) – старт; Бартон (16 + 8 подборов + 7 передач), Бизли (10), Лайлс (10), Пламли (10 + 7 подборов), Харрис (7).

    Портленд – Нью-Йорк 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16)
    Дата проведения
    7 марта, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (37), Макколлум (19), Нуркич (11 + 8 подборов), Тернер (8), Амину (6) – старт; Напьер (12), Коннотон (8), Коллинз (5 + 10 подборов), Свэниган (2), Дэвис (2 + 14 подборов), Болдуин (1), Лэйман (0).
    Нью-Йорк
    Хардуэй (19), Кантер (18 + 11 подборов), Ниликина (6), Томас (6), Мудиай (3 + 6 потерь) – старт; Бизли (16), Уильямс (8), Берк (4 + 7 передач), Корнет (3), Дотсон (2), О’Куинн (2), Хикс (0).

    Клипперс – Новый Орлеан 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24)
    Дата проведения
    7 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Харрис (27 + 11 подборов), Риверс (11), Джордан (10 + 20 подборов), Теодосич (9), Джонсон (0) – старт; Уильямс (27 + 11 передач + 5 потерь), Харрелл (26 + 8 подборов), Торнвелл (4 + 9 подборов), Килпатрик (2), Деккер (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (41 + 13 подборов), Холидэй (19 + 17 передач), Рондо (13 + 9 передач), Мур (10 + 9 подборов), Окафор (9 + 7 подборов) – старт; Миротич (13 + 7 подборов), Кларк (9), Миллер (5), Диалло (2).

    Голден Стэйт – Бруклин 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21)
    Дата проведения
    7 марта, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Карри (34), Дюрэнт (19), Томпсон (18), Грин (16 + 9 передач + 6 потерь), Макги (12) – старт; Игудала (6), Белл (5), Ливингстон (4), Кук (0), Янг (0), Луни (0).
    Бруклин
    Расселл (20 + 8 передач), Кэрролл (19 + 7 подборов), Динуидди (13 + 6 передач), Крэбб (9), Аллен (6) – старт; Леверт (10), Холлис-Джефферсон (9), Каннингем (7), Харрис (6), Эйси (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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