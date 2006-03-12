Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Хьюстон» увеличил победную серию до 16 матчей, обыграв на выезде «Оклахома-Сити».
«Клипперс» на своей площадке проиграли конкуренту в борьбе за место в Топ-8 Запада «Новому Орлеану».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (30 + 7 передач), Саторански (19 + 7 передач), М-ф Моррис (16 + 13 подборов), Портер (12), Гортат (8) – старт; Убре (14), Скотт (8), Сешнс (6), Микс (2), Маинми (2), Смит (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- Дерозан (25), Валанчюнас (15 + 7 подборов), Ибака (10), Миллер (5), Лаури (4 + 7 передач) – старт; Майлз (14 + 7 подборов), Райт (10), Сиакам (8), Пелтль (6 + 9 подборов), Пауэлл (5), Ванвлит (4 + 7 передач), Маккинни (0), Ногейра (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Ховард (30), Батюм (12 + 10 передач), Марв. Уильямс (11), Уокер (5 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (5) – старт; Грэм (12), Камински (11), Лэмб (10), Монк (9), Зеллер (8), Эрнангомес (1), Стоун (0), Бэйкон (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (32 + 7 передач + 9 потерь), Энтони (23), Джордж (17), Адамс (16 + 8 подборов), Хьюстис (3) – старт; Брюэр (10), Фелтон (8), Грант (3), Абринес (0), Фергюсон (0), Паттерсон (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Феррелл (24), Смит (18 + 11 передач), Новицки (17), Барнс (15 + 7 подборов), Пауэлл (14) – старт; Макдермотт (15), Ноэл (8 + 14 подборов), Бареа (7 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Коллинсворт (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (37), Макколлум (19), Нуркич (11 + 8 подборов), Тернер (8), Амину (6) – старт; Напьер (12), Коннотон (8), Коллинз (5 + 10 подборов), Свэниган (2), Дэвис (2 + 14 подборов), Болдуин (1), Лэйман (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Харрис (27 + 11 подборов), Риверс (11), Джордан (10 + 20 подборов), Теодосич (9), Джонсон (0) – старт; Уильямс (27 + 11 передач + 5 потерь), Харрелл (26 + 8 подборов), Торнвелл (4 + 9 подборов), Килпатрик (2), Деккер (0).
- Дата проведения
- 7 марта, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Карри (34), Дюрэнт (19), Томпсон (18), Грин (16 + 9 передач + 6 потерь), Макги (12) – старт; Игудала (6), Белл (5), Ливингстон (4), Кук (0), Янг (0), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.