Прокуратура Чечни сообщила, что студентов не заставляют посещать матчи «Ахмата»

Прокуратура Чечни провела проверку сведений о принудительном посещении матчей студентами грозненских вузов под угрозой отчисления.

«По результатам прокурорской проверки доводы, изложенные в статье, не нашли своего подтверждения.

Так, согласно данным Чеченского государственного университета, указанная встреча вовсе не проводилась.

Кроме этого, не установлены случаи принуждения студентов к посещению футбольных матчей.

Соответствующие обращения в прокуратуру республики также не поступали», – сообщается на сайте прокуратуры.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров и представители опровергли слухи о принудительном посещении матчей клуба.

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