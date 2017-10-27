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    Прокуратура Чечни сообщила, что студентов не заставляют посещать матчи «Ахмата»

    Теги премьер-лига Россия происшествия болельщики Ахмат

    Прокуратура Чечни провела проверку сведений о принудительном посещении матчей «Ахмата» студентами грозненских вузов под угрозой отчисления.

    «По результатам прокурорской проверки доводы, изложенные в статье, не нашли своего подтверждения.

    Так, согласно данным Чеченского государственного университета, указанная встреча вовсе не проводилась.

    Кроме этого, не установлены случаи принуждения студентов к посещению футбольных матчей.

    Соответствующие обращения в прокуратуру республики также не поступали», – сообщается на сайте прокуратуры.

    В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров и представители «Ахмата» опровергли слухи о принудительном посещении матчей клуба.

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