Форвард «Динамо» Брюквин пропустил матч со «Спартаком». Хоккеиста забрали в армию

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин не смог принять участие в матче регулярного чемпионата против «Спартака».

Форвард бело-голубых несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и находится в военной части.

Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом.

В нынешнем сезоне 22-летний Брюквин набрал 12 (8+4) очков в 22 играх.