Форвард «Динамо» Брюквин пропустил матч со «Спартаком». Хоккеиста забрали в армию
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин не смог принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
Форвард бело-голубых несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и находится в военной части.
Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом.
В нынешнем сезоне 22-летний Брюквин набрал 12 (8+4) очков в 22 играх.
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