Евролига. 4-й тур. ЦСКА в гостях у «Анадолу Эфеса», «Панатинаикос» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре заключительных матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
4-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.00, «Брозе Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Химки Россия – 3-1, Валенсия Испания – 2-1, ЦСКА Россия – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Уникаха Испания – 1-2, Бамберг Германия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Баскония Испания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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