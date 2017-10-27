Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 4-й тур. ЦСКА в гостях у «Анадолу Эфеса», «Панатинаикос» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Баскония Уникаха Бамберг Валенсия

    Сегодня пройдут четыре заключительных матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

    Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    4-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    27 октября, 19.45, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Бамберг Германия  –  Баскония Испания
    Дата проведения
    27 октября, 21.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    27 октября, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Валенсия Испания  –  Уникаха Испания
    Дата проведения
    27 октября, 22.00, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Химки Россия – 3-1, Валенсия Испания – 2-1, ЦСКА Россия – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Уникаха Испания – 1-2, Бамберг Германия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Баскония Испания – 0-3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться