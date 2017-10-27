Александр Емельяненко – о своем брате: «В Феде дерьма больше, чем он весит»

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал открытое письмо своего старшего брата .

Напомним, письмо стало ответом на интервью Александра, в котором он высказал сразу несколько претензий Федору.

- Удивлены реакцией Федора на ваше интервью?

– Абсолютно не удивлен, в том-то и дело. Меня оно даже порадовало.

В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит.

А само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии.

Ничего нового он про меня не сказал. Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил.

- Вы теперь бьетесь за клуб «Ахмат». Как Рамзан Кадыров относится к вашему конфликту с братом?

– В моем клубе все прекрасно понимают. Рамзану Ахматовичу про Федора все уже давно ясно.

Они просили меня не вступать в эту перепалку. Но я особо и не говорю ничего, мне просто нужно дать пояснения на его письмо.

Иначе люди будут думать, что он прав, а я все по полочкам разложил, дал пояснения на его письмо из Простоквашино, – сказал Александр Емельяненко.

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