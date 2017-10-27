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    Александр Емельяненко – о своем брате: «В Феде дерьма больше, чем он весит»

    Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко Федор Емельяненко Ахмат

    Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал открытое письмо своего старшего брата Федора Емельяненко.

    Напомним, письмо стало ответом на интервью Александра, в котором он высказал сразу несколько претензий Федору.

    - Удивлены реакцией Федора на ваше интервью?

    – Абсолютно не удивлен, в том-то и дело. Меня оно даже порадовало.

    В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит. 

    А само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии.

    Ничего нового он про меня не сказал. Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил. 

    - Вы теперь бьетесь за клуб «Ахмат». Как Рамзан Кадыров относится к вашему конфликту с братом?

    – В моем клубе все прекрасно понимают. Рамзану Ахматовичу про Федора все уже давно ясно.

    Они просили меня не вступать в эту перепалку. Но я особо и не говорю ничего, мне просто нужно дать пояснения на его письмо.

    Иначе люди будут думать, что он прав, а я все по полочкам разложил, дал пояснения на его письмо из Простоквашино, – сказал Александр Емельяненко.  

    «Не позорь фамилию моих родителей». Братья Емельяненко очень жестко поругались

     

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