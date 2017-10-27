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    НХЛ. «Вегас» сыграет с «Колорадо», «Чикаго» встретится с «Нэшвиллом»

    Теги результаты Нью-Джерси Оттава Каролина Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Калгари Колорадо Даллас НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вегас – Колорадо
    Дата проведения
    28 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Оттава
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Виннипег
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Каролина – Сент-Луис
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Нэшвилл
    Дата проведения
    28 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Калгари – Даллас
    Дата проведения
    28 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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