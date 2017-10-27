НХЛ. «Вегас» сыграет с «Колорадо», «Чикаго» встретится с «Нэшвиллом»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «RBC Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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