Карпин о госфинансировании: «Внести в регламент: есть государственные деньги в клубе – нет лицензии, до свиданья»

высказал мнение о государственном финансировании футбольных клубов в России.

– Реально что-то поменять в нынешних макроусловиях?

– Все зависит от руководителей.

– Разве не от экономики и политики в стране?

– Нет.

- А как же госфинансирование?

– Что мешает футбольным руководителям его отменить? Внесли в регламент: есть государственные деньги в бюджете клуба – нет лицензии, до свиданья.

В Испании госвложения в профессиональный футбол запрещены. Максимум, что позволено мэриям и муниципалитетам – предоставлять в аренду стадионы за символические деньги. Хоть за 1 цент. Это и есть их вклад в релевантный доход.

– Но в Испании иной уровень контроля. А у нас как?

– Как с любым законом или финансовым фэйр-плей. Поначалу обходят, потом начинают следить все жестче и жестче, выполнять.

Но если закона нет, то и выполнять нечего. На дорогах стало спокойнее, потому что понаставили радаров. Без них гоняли бы все, как ужаленные.

– А с околобюджетными вложениями что делать?

– В регламенте все прописать. Процент акций государства в компаниях, которые инвестируют в футбол, форму владения и т.д.

Пусть клубы предоставляют гарантию, подтверждающую заявленный бюджет, от банков-поручителей с высоким рейтингом надежности.

Лицензионный орган обязан изучить, откуда пришли деньги и как их завели в клуб. Думаете, легко их туда завести?

– В Англии нелегко. Там Лига ввела правила жестче, чем фэйр-плей УЕФА, а с желающими купить клуб проводится собеседование, исследуются все их финансовые потроха. Но мы-то чемпионы по заводу денег куда угодно.

– Нельзя просто взять и завести в клуб миллионы, если действует запрет. Попадутся – ответят. И налоги заплатят.

Фэйр-плей обходить с каждым годом все трудней, так же будет и с запретом на госфинансирование.

Но если мы считаем, что российский футбол движется в правильном направлении, не надо ничего менять. Подождем еще, может, поймем. Только падать будет больней, – сказал Карпин.