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    Карпин о госфинансировании: «Внести в регламент: есть государственные деньги в клубе – нет лицензии, до свиданья»

    Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия примера Испания бизнес Валерий Карпин финансовый фэйр-плей

    Валерий Карпин высказал мнение о государственном финансировании футбольных клубов в России.

    – Реально что-то поменять в нынешних макроусловиях?

    – Все зависит от руководителей.

    – Разве не от экономики и политики в стране?

    – Нет.

    - А как же госфинансирование?

    – Что мешает футбольным руководителям его отменить? Внесли в регламент: есть государственные деньги в бюджете клуба – нет лицензии, до свиданья.

    В Испании госвложения в профессиональный футбол запрещены. Максимум, что позволено мэриям и муниципалитетам – предоставлять в аренду стадионы за символические деньги. Хоть за 1 цент. Это и есть их вклад в релевантный доход.

    – Но в Испании иной уровень контроля. А у нас как?

    – Как с любым законом или финансовым фэйр-плей. Поначалу обходят, потом начинают следить все жестче и жестче, выполнять.

    Но если закона нет, то и выполнять нечего. На дорогах стало спокойнее, потому что понаставили радаров. Без них гоняли бы все, как ужаленные.

    – А с околобюджетными вложениями что делать?

    – В регламенте все прописать. Процент акций государства в компаниях, которые инвестируют в футбол, форму владения и т.д.

    Пусть клубы предоставляют гарантию, подтверждающую заявленный бюджет, от банков-поручителей с высоким рейтингом надежности.

    Лицензионный орган обязан изучить, откуда пришли деньги и как их завели в клуб. Думаете, легко их туда завести?

    – В Англии нелегко. Там Лига ввела правила жестче, чем фэйр-плей УЕФА, а с желающими купить клуб проводится собеседование, исследуются все их финансовые потроха. Но мы-то чемпионы по заводу денег куда угодно.

    – Нельзя просто взять и завести в клуб миллионы, если действует запрет. Попадутся – ответят. И налоги заплатят.

    Фэйр-плей обходить с каждым годом все трудней, так же будет и с запретом на госфинансирование.

    Но если мы считаем, что российский футбол движется в правильном направлении, не надо ничего менять. Подождем еще, может, поймем. Только падать будет больней, – сказал Карпин.

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