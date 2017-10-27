КХЛ. «Куньлунь» примет «Ак Барс», «Спартак» против «Динамо», СКА в гостях у «Слована»
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ пройдет 9 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 12.00, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 27 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.