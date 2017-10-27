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    КХЛ. «Куньлунь» примет «Ак Барс», «Спартак» против «Динамо», СКА в гостях у «Слована»

    Теги Ак Барс Сибирь Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Спартак Торпедо результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ пройдет 9 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Нефтехимик
    Дата проведения
    27 октября, 12.00, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Ак Барс
    Дата проведения
    27 октября, 14.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Югра
    Дата проведения
    27 октября, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Йокерит – Динамо Минск
    Дата проведения
    27 октября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Барыс
    Дата проведения
    27 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Сибирь
    Дата проведения
    27 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Динамо Москва
    Дата проведения
    27 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Локомотив
    Дата проведения
    27 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    Слован – СКА
    Дата проведения
    27 октября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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