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    СКА установил рекорд чемпионатов России – 28 матчей подряд с набранными очками

    Теги Металлург Мг СКА КХЛ

    СКА на выезде разгромил «Слован» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Питерский клуб набрал очки в 28-й игре подряд и обновил рекорд чемпионатов России по продолжительности серии с набранными очками.

    Ранее «Магнитка» набирала очки в 27 матчах подряд в сезоне-2005/06.

    После 28 игр команда Олега Знарка набрала 76 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.

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