СКА установил рекорд чемпионатов России – 28 матчей подряд с набранными очками

СКА на выезде разгромил «Слован» (5:0) в матче регулярного чемпионата .

Питерский клуб набрал очки в 28-й игре подряд и обновил рекорд чемпионатов России по продолжительности серии с набранными очками.

Ранее «Магнитка» набирала очки в 27 матчах подряд в сезоне-2005/06.

После 28 игр команда Олега Знарка набрала 76 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.