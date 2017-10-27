Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря бой против Эдсона Барбозы

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов станет участников бойцовского шоу 219, которое пройдет 30 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сегодня официально сообщили в UFC.

Соперником Хабиба станет бразилец . Ему 31 год. Провел 23 боя по правилам ММА – 19 побед, 4 поражения. Шесть раз получал бонус как участник лучшего боя вечера на турнирах UFC. Сейчас имеет серию в UFC из трех побед.

Напомним, последний свой бой Хабиб провел в ноябре прошлого года на турнире UFC 205, победив болевым приемом Майкла Джонсона.

В марте этого года Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе, но накануне поединка попал в больницу из-за проблем со здоровьем, вызванных резкой сгонкой веса.

Хабиб не дрался уже 10 месяцев. Что он делал все это время?