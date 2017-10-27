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    Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря бой против Эдсона Барбозы

    Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза

    Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов станет участников бойцовского шоу UFC 219, которое пройдет 30 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сегодня официально сообщили в UFC.

    Соперником Хабиба станет бразилец Эдсон Барбоза. Ему 31 год. Провел 23 боя по правилам ММА – 19 побед, 4 поражения. Шесть раз получал бонус как участник лучшего боя вечера на турнирах UFC. Сейчас имеет серию в UFC из трех побед.

    Напомним, последний свой бой Хабиб провел в ноябре прошлого года на турнире UFC 205, победив болевым приемом Майкла Джонсона.

    В марте этого года Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за временный титул UFC  в легком весе, но накануне поединка попал в больницу из-за проблем со здоровьем, вызванных резкой сгонкой веса.

    Хабиб не дрался уже 10 месяцев. Что он делал все это время?

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