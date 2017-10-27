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    Безголевая серия ЦСКА достигла трех матчей. Команда забила 15 мячей в 15 турах РФПЛ

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Арсенал Тула Виктор Гончаренко

    ЦСКА в 15-м туре чемпионата России проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).

    Армейцы не сумели забить в третьем официальном матче подряд. Ранее ЦСКА потерпел поражение от «Базеля» (0:2) в Лиге чемпионов и сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках чемпионата.

    На счету команды тренера Виктора Гончаренко 15 голов после 15 туров премьер-лиги. Таким образом, ЦСКА забивает в среднем один мяч за игру в рамках чемпионата.

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