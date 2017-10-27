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    НБА. «Миннесота» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Миннесота Бруклин Нью-Йорк Орландо Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Миннеаполисе пройдет встреча между «Миннесотой» и «Оклахома-Сити», которые рассчитывают бороться за высокие места в конференции.

    Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с амбициозным «Вашингтоном» Джона Уолла.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Сан-Антонио
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Хьюстон
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Денвер
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    28 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Вашингтон
    Дата проведения
    28 октября, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Торонто
    Дата проведения
    28 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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