НБА. «Миннесота» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Миннеаполисе пройдет встреча между «Миннесотой» и «Оклахома-Сити», которые рассчитывают бороться за высокие места в конференции.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с амбициозным «Вашингтоном» Джона Уолла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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