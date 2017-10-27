Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Миннеаполисе пройдет встреча между «Миннесотой» и , которые рассчитывают бороться за высокие места в конференции.

Действующий чемпион сыграет с амбициозным «Вашингтоном» Джона Уолла.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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