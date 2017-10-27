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    Соучредитель Alibaba купит у Прохорова 49% акций «Бруклина»

    Теги Бруклин НБА бизнес Михаил Прохоров

    Вице-президент и соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай согласился приобрести 49% акций «Бруклина», которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров.

    Цена будет основываться на оценке общей стоимости клуба в размере 2,3 миллиарда долларов. В начале октября сообщалось, что Прохоров близок к продаже «Нетс» за 2 миллиарда.

    Собственный капитал Цая Forbes в 2017 году оценил в 8,8 миллиарда долларов.

    Прохоров останется основным и действующим владельцем «Нетс» на четыре года с условием, что Цай получит право выкупить контрольный пакет акций клуба.

    Согласно источникам, сделка не включает продажу арены «Барклайс-центра», мажоритарной долей которого также владеет Прохоров.

    Ожидается, что в ближайшее время «Бруклин» подпишет контракт на долгосрочную аренду стадиона.

    Напомним, Прохоров стал владельцем контрольного пакета акций «Нетс» в 2009 году. В 2015 году он завершил сделку по покупке всех акций команды.

    С нынешнего сезона за «Бруклин» выступает российский центровой Тимофей Мозгов.

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