КХЛ. «Магнитка» примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» в гостях у «Лады»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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