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    КХЛ. «Магнитка» примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» в гостях у «Лады»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Лада Нефтехимик Трактор Автомобилист результаты КХЛ Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 4 матча.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Мг – Салават Юлаев
    Дата проведения
    22 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Трактор – Нефтехимик
    Дата проведения
    22 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Сочи
    Дата проведения
    22 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Ак Барс
    Дата проведения
    22 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    Соперники СКА недовольны судейством и не скрывают этого

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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