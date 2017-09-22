Учредитель газеты о реакции «Балтики» на заголовок про «негра»: «Видимо, безграмотные. Им надо почитать Маяковского»

Учредитель калининградской газеты «Новые Колеса» Игорь Рудников высказался о претензиях со стороны «Балтики» относительно статьи с заголовком «Бунт негра против судьи», адресованном форварду Сенену Себаи.

«Мне никто не звонил. Какого-то письменного заявления или устного заявления от этой организации мы не получили.

Если такой вопрос, им надо почитать Маяковского, хотя бы, или других авторов. Видимо, люди безграмотные.

Мы живем в Российской Федерации и свою деятельность строим по законам Российской Федерации», – сказал Рудников.

Поэт Владимир Маяковский в сборнике «Стихи об Америке» неоднократно упоминал слово «негр»: «Негр подходит к туше дебелой: «Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг! Почему и сахар, белый-белый, должен делать черный негр?» («Блек энд уайт», 1925 год).

«Балтика» обвинила калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи»

Форвард «Балтики» о заголовке в газете: «Никогда не сталкивался с расизмом. Надеюсь, они понесут ответственность»