Кокорин, Смолов и Промес – номинанты на премию «Джентльмен года»
Газета «Комсомольская правда» назвала номинантов на премию «Джентльмен года»-2017.
Премия будет вручена в начале декабря. Голосование на сайте газеты проходит среди болельщиков, из пятерки, за которую больше всего отдадут голосов, экспертное жюри выберет победителя.
Номинанты: Куинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – «Зенит»), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо»), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»), Гильерме, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).
В прошлом году обладателем премии стал Артем Дзюба.
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