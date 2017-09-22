Кокорин, Смолов и Промес – номинанты на премию «Джентльмен года»

Газета «Комсомольская правда» назвала номинантов на премию «Джентльмен года»-2017.

Премия будет вручена в начале декабря. Голосование на сайте газеты проходит среди болельщиков, из пятерки, за которую больше всего отдадут голосов, экспертное жюри выберет победителя.

Номинанты: Куинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – ), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – ), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко ( ), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»), Гильерме, Ведран Чорлука (оба – ).

В прошлом году обладателем премии стал Артем Дзюба.