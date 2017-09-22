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    Доходы «Ювентуса» за сезон-2016/17 составили рекордные 562,7 млн евро. Прибыль – 42,6

    Теги Ювентус серия А Италия бизнес

    «Ювентус» объявил о рекордных доходах по итогам финансового года-2016/17, завершившегося 30 июня.

    За этот период туринский клуб заработал 562,7 миллионов евро. Прибыль составила 42,6 миллиона.

    Таким образом, по сравнению с финансовым годом-2015/16 доходы «Ювентуса» увеличились почти на 200 миллионов евро (с 387,9 млн), а прибыль – почти на 40 миллионов (с 4,1 млн).

    В сезоне-2016/17 «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

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