Доходы «Ювентуса» за сезон-2016/17 составили рекордные 562,7 млн евро. Прибыль – 42,6
«Ювентус» объявил о рекордных доходах по итогам финансового года-2016/17, завершившегося 30 июня.
За этот период туринский клуб заработал 562,7 миллионов евро. Прибыль составила 42,6 миллиона.
Таким образом, по сравнению с финансовым годом-2015/16 доходы «Ювентуса» увеличились почти на 200 миллионов евро (с 387,9 млн), а прибыль – почти на 40 миллионов (с 4,1 млн).
В сезоне-2016/17 «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.
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