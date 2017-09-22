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    «Шахтер» подтвердил, что Срна сдал положительную допинг-пробу

    Теги премьер-лига Украина Шахтер Дарио Срна дисквалификации допинг

    Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление о ситуации с положительной допинг-пробой капитана команды Дарио Срны.

    «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

    На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду.

    Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

    Вместе с тем «Шахтер» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

    Дальнейшие комментарии по данному делу не будут предоставляться по причине конфиденциальности юридического разбирательства», – говорится в заявлении клуба.

    35-летний хорватский футболист выступает за «Шахтер» с 2003 года. С командой Срна завоевал 25 трофеев.

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