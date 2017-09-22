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    «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Кубка России, «Атлетико» купил Косту и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Зенит», «Локомотив» и «Ахмат» вылетели из Кубка России. В 1/8 финала вышли только шесть клубов премьер-лиги.

    2. «Атлетико» объявил о трансфере Диего Косты. Нападающий будет играть за мадридскую команду с января. Трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

    3.  СКА обновил рекорд КХЛ, одержав 13 побед подряд на старте сезона. Уровень конкуренции зашкаливает.

    4. Болельщики «Авангарда» не оценили достижение СКА и забросали лед разными предметами, выражая недовольство судейством.

    5. На чемпионате России по летнему биатлону Сергей Клячин выиграл индивидуальную гонку. Антон Шипулин занял 18-е место.

    6. Александр Логинов упал во время индивидуальной гонки и получил травму. Восстановление займет около двух недель.

    7. Боксер Андре Уорд объявил о завершении карьеры. Он ушел в статусе чемпиона мира.

    8. Стало известно, где пройдет чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году. Соревнования примет Монреаль.

    9. Представлен дизайн олимпийских медалей Пхенчхана-2018. Вам нравится?

    10. Министр спорта Франции заявила, что делегация этой страны не поедет в Пхенчхан, если организаторы Игр не гарантируют безопасность.

    11. Доходы «МЮ» в прошлом сезоне составили рекордные 581 миллион фунтов, прибыль – 81 миллион.

    Цитата:

    Роберто Манчини: «Матч с «Динамо» омрачен многочисленными судейскими ошибками». Судил Павел Кукуян.

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