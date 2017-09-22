Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» до 2020 года
Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров продолжат выступать за московский клуб.
«Спартак» подтвердил информацию о продлении контракта с обоими игроками до лета 2020 года. Детали соглашения официально не уточняются.
Сообщалось, что зарплата Глушакова останется на том же уровне – примерно 2 миллиона евро в год.
Прежние контракты футболистов был рассчитан до лета 2018 года.
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