Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» до 2020 года

Капитан Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров продолжат выступать за московский клуб.

подтвердил информацию о продлении контракта с обоими игроками до лета 2020 года. Детали соглашения официально не уточняются.

Сообщалось, что зарплата Глушакова останется на том же уровне – примерно 2 миллиона евро в год.

Прежние контракты футболистов был рассчитан до лета 2018 года.

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