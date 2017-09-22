Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» до 2020 года

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров продолжат выступать за московский клуб.

    «Спартак» подтвердил информацию о продлении контракта с обоими игроками до лета 2020 года. Детали соглашения официально не уточняются.

    Сообщалось, что зарплата Глушакова останется на том же уровне – примерно 2 миллиона евро в год.

    Прежние контракты футболистов был рассчитан до лета 2018 года.

    Кто сыграет на левом фланге сборной России летом-2018? Не Комбаров же

    🔥 Главное приложение о «Спартаке»: iOS / Android

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться